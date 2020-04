Fed: useremo ogni strumento per salvare economia americana

La Fed lascia i tassi di interesse invariati in una forchetta fra lo 0 e lo 0,25%. Il coronavirus pone grandi rischi nel medio termine e la Fed si impegna a usare tutti gli strumenti a sua disposizione per l’economia. I tassi di interesse resteranno fermi ai livelli attuali fino a che la Fed non avrà fiducia che l’economia avrà superato il coronavirus.

“La Fed è impegnata a usare tutti i suoi strumenti per sostenere l’economia americana in questo periodo“, si legge nella nota diffusa dalla Fed al termine della due giorni di riunione. Il coronavirus sta causando difficoltà negli Stati Uniti e nel resto del mondo. Il virus e le misure prese per tutelare la salute pubblica hanno causato forti cali dell’attività economica e un aumento dei posti di lavoro persi”, mette in evidenza la Fed.