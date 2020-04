Torino: rapina con candeggina sul volto, arrestato straniero già espulso

Condividi

Torino – Candeggina sul viso e bottiglia di vetro su mano e corpo per rubare la borsa con il pc. Un uomo è stato pedinato e poi avvicinato all’altezza del giardino “Operaie della Fabbrica Superga”, in via Assisi, venerdì notte, 24 aprile 2020. L’obiettivo dei rapinatori era la borsa a tracolla che conteneva un computer portatile.

E così i due provano a portarla via, ma la vittima si oppone. Per tutta risposta, uno dei due rapinatori lo colpisce con una bottiglia, ferendolo alla mano. Ne nasce una colluttazione, durante la quale il rapinatore rompe anche gli occhiali della vittima. Ed è in questo momento che il complice entra in scena, gettando prima della candeggina sugli occhi del rapinato e poi lo colpisce.





A questo punto, la vittima inizia a fuggire, chiamando il numero unico di emergenza per chiedere aiuto. Ma viene nuovamente raggiunto dai due malviventi, e colpito con un coccio di bottiglia. Gli uomini delle Volanti riescono a fermare in via Lemie uno dei due: si tratta di un gabonese di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine. Quest’ultimo, però, aggredisce i poliziotti, cercando di colpirli e tenta di fuggire, ma viene nuovamente braccato e arrestato per “tentata rapina in concorso”, “resistenza a pubblico ufficiale” e “lesioni”. Oltre ad essere denunciato per “danneggiamento” e per non aver rispettato un provvedimento di espulsione del questore di Torino. E, infine, sanzionato per le violazioni delle disposizioni legate all’emergenza Coronavirus. www.torinotoday.it

Seguiteci sul Canale Telegram https://t.me/imolaoggi sul