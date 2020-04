Germania: indice Ifo export -50, valore piu’ basso mai misurato

BERLINO – Ad aprile l’indice Ifo sull’export e’ sceso dai precedenti -19 punti a -50 punti. Si tratta del valore piu’ basso mai misurato, con una gravita’ del declino senza precedenti. La pandemia di coronavirus sta infatti lasciando profonde cicatrici sui mercati di esportazione. Le aspettative sono scese a nuovi minimi in numerosi settori.

Molte industrie tedesche chiave sono particolarmente colpite, come ad esempio, spiega l’Istituto tedesco, quelle della produzione automobilistica, dell’ingegneria meccanica e dell’ingegneria elettrica. L’unico aspetto positivo registrato per il mese in corso, aggiunge l’Ifo, riguarda il settore farmaceutico che stima un’attivita’ di esportazione stabile.





Crolla al nuovo minimo storico anche l’indice Pmi composito della Germania che sintetizza l’andamento dell’attivita’ manifatturiera e dei servizi. Ad aprile l’indice rilevato da Ihs Markit in base al sondaggio fra i responsabili degli acquisti e’ sceso a 17,5 punti dai 35 di marzo scontando il forte calo della domanda per l’impatto del Coronavirus. Il dato e’ nettamente inferiore alla stima di media di 28,5 risultata molto più ottimista della realtà. Nel dettaglio, il Pmi per il settore manifatturiero e’ sceso a 34,4 da 45,4 di marzo e quello dei servizi a 15,9 punti da 31,7. ilnazionalista.it

