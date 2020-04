“Poco cibo per il Ramadan”, rivolta dei migranti in hotel

Roma – Vogliono festeggiare il Ramadan con più cibo, rivolta degli immigrati nell’hotel Capannelle, che ospita gli extracomunitari in quarantena trasferiti nella struttura dopo i casi di Corononavirus al Selam Palace della Romanina e dal centro accoglienza di via Codirossoni a Torre Maura. La protesta è scattata alle 20 di ieri sera ed è andata avanti nella notte nell’albergo per ora riconvertito per la quarantena degli extracomunitari che si trova in via Siderno 37, nel quartiere Statuario Capannelle, in zona Appia, in VII Municipio. La segnalazione è arrivata da Carmen Pizzirusso in qualità di rappresentante delle associazioni dei commercianti del VII Municipio.

“La miccia è partita da un immigrato e poi tutti gli altri hanno iniziato a urlare fuori dalle stanze, tutti insieme e senza mascherine”, come riferisce in un post su Fb la vice presidente del Comitato di quartiere Statuario Capanelle, Manuela Rella.