Parlamento, Odg su no al Mes respinto con voto del M5s

Condividi

Voto contrario all’ordine del giorno Meloni su no al Mes. I 5s hanno votato contro.

“Questo è il voto appena tenutosi in Parlamento sull’odg di @FratellidItalia

che diceva “l’Italia non acceda in alcun caso al Mes”.

L’odg è stato respinto, ovviamente con i voti della sinistra, ma anche con quelli del M5S che anche stavolta TRADISCE ed esegue ordini Pd. Vergogna.”