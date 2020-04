Mazzette per parco eolico, arrestato Sindaco di San Vito sullo Ionio

Istigazione alla corruzione e corruzione per l’esercizio della funzione: sono queste le accusa che la Dda di Catanzaro contesta al sindaco di San Vito sullo Ionio, Alessandro Doria, che stamani è finito agli arresti domiciliari. Il provvedimento – che porta la firma del Gip Claudio Paris ed è stato eseguito dai Carabinieri di Soverato – arriva al termine di una indagine condotta dagli stessi militari e diretta personalmente dal Procuratore Nicola Gratteri oltre che dall’Aggiunto Giancarlo Novelli e dal Sostituto Graziella Viscomi.

Come scrive il giornale locale cn24tv.it, le investigazioni sono partite nell’estate del 2019 dopo la denuncia di un amministratore locale del comprensorio soveratese, in relazione a un presunto caso di corruzione nell’ambito dell’iter per la realizzazione del parco eolico nel territorio di San Vito.