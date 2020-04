Rom sfondano porta di casa di anziano ricoverato per coronavirus

Questi Rom stanno sfondando la porta dell’appartamento di un anziano ricoverato per Covid. Accade a Milano, nelle case popolari di via Bolla. Il video risale al 18 marzo, in piena emergenza coronavirus. Qualche giorno prima, l’anziano che vive nell’appartamento era stato portato via in ambulanza.