Mafiosi scarcerati, Salvini: spero che il Quirinale intervenga

“Spero che chi è al Quirinale” intervenga “la lotta alla mafia Mattarella la conosce sulla sua pelle”. Così Matteo Salvini, chiedendo di fermare l’uscita di alcuni detenuti, scarcerati per via del coronavirus. “Ti fermano pure se sei un pony express, mentre gli unici che possono uscire sono i mafiosi condannati al 41 bis” ha detto, intervenendo a ‘Fuori dal coro’, su Rete 4. “I mafiosi – chiede – lasciamoli a marcire in galera”.

“Democrazia a rischio? Credo che qualcuno qui stia esagerando, che si stiano prendendo scelte sulla pelle degli italiani senza valutarne sino in fondo le conseguenze, senza coinvolgere il popolo e i suoi rappresentanti in Parlamento” ha aggiunto sottolineando che sono 42 giorni che gli italiani sono bloccati, la gente vuole riaprire i suoi negozi.







“Nel nome del virus qualcuno sta preparando un futuro di meno libertà in Italia, non mi piace, non sto più zitto”. Riferendosi al Mes poi lamenta: “Purtroppo Berlusconi e Fi hanno detto che non è così male, ma è un errore non per i 37 miliardi, ma perché è una questione di principio, c’è in gioco la libertà”, dice ancora, ricordando che “tra pochi giorni c’è il 25 aprile, la festa della libertà”. adnkronos