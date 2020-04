Coronavirus, il Missouri fa causa alla Cina

Lo Stato del Missouri ha fatto causa al governo cinese e al partito Comunista al potere per la pandemia di Covid-19. Secondo il procuratore generale, Eric Schmitt, la decisione di Pechino di “occultare le informazioni” sul nuovo coronavirus ha causato danni allo Stato. Inoltre la pandemia era “prevedibile” e la Cina non ha fatto abbastanza per evitarla.

Schmitt ha evidenziato in particolare i danni economici causati dal coronavirus nello Stato americano, dove la disoccupazione è salita alle stelle. Secondo il procuratore, le autorità cinesi hanno messo a tacere le voci che hanno lanciato l’allarme sul contagio del virus da uomo a uomo.





L’azione del Missouri si aggiunge alle altre cause private intentate negli Stati Uniti contro la Cina. L’emittente Abc ha riferito che tre cittadini di New York hanno denunciato l’Organizzazione mondiale della sanità, accusandola di collusione con la Cina e di aver nascosto la pandemia. adnkronos Coronavirus, Cortina: Hotel De La Poste cita la Cina per danni

