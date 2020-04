Cologno Monzese: prete di 46 anni si toglie la vita

Condividi

E’ di Don Diego Pirovano, 46 anni, il corpo trovato senza vita all’interno del cortile della casa parrocchiale di Cologno Monzese come riferito da Areu intervenuta dopo una telefonata questa mattina alle 6.30.

A quanto si apprende il sacerdote, originario di Pessano con Bornago, si è gettato dalla finestra del civico 3 di via San Marco da un’altezza di 8 metri. Inutile l’intervento dei soccorritori, nella stanza del prete sarebbe stato trovato un foglio in cui annunciava la decisione di togliersi la vita.







Il sacerdote ha lasciato un biglietto in cui ha spiegato le ragioni del suo gesto: «Non ce la faccio più», con alcune indicazioni per il padre. Oltre all’incarico pastorale a Cologno Monzese, prestava il suo Ministero anche in Curia come collaboratore del Servizio Disciplina. (www.ilgazzettinometropolitano.it)