Barillari cacciato dal M5s, “colpevole di non essermi venduto al Pd”

Davide Barillari è stato espulso dal Movimento 5 Stelle: il collegio dei probiviri ha ufficializzato la decisione. L’oramai ex consigliere ribelle della Regione Lazio va subito all’attacco: “Cacciato perché colpevole di non essermi venduto al Pd”. Ad annunciare l’espulsione è stato lo stesso Barillari con un post pubblicato su tutti i suoi profili social.

“Arrivata l’espulsione – scrive l’ex M5S –. Sono stato cacciato dal M5S dopo 10 anni di vero attivismo dal basso, oggi sono dichiarato ‘colpevole’ di essere rimasto coerente ai valori e alle promesse fatte ai cittadini, ‘colpevole’ di non essermi mai venduto al Partito Democratico come hanno fatto tanti altri. Ora, dai banchi del gruppo misto, continuerò con ancora più forza a combattere a fianco dei cittadini, nelle battaglie che i miei colleghi non hanno più il coraggio di fare”.