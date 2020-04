Manocchia: “non ho aderito ad alcuna manifestazione”

Il direttore Armando Manocchia comunica:

“NON HO ADERITO A NESSUNA MANIFESTAZIONE O INIZIATIVA DI NESSUN GENERE.

Pertanto DIFFIDO chiunque ad accostare il mio nome, la mia persona, l’associazione #PERORIANAFALLACI che presiedo e il sito #IMOLAOGGI che dirigo, a pseudo iniziative (che tra le altre cose NON CONDIVIDO) e adirò le vie legali contro chiunque abbia abusato e sfruttato il mio nome e la mia credibilità per fini che non condivido, che non ho autorizzato, o aderito o partecipato.