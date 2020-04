Coronavirus, Bechis contro l’app Immuni: “Regime di semi prigionia”

A Franco Bechis l’idea di un’applicazione che controlli i contagi non piace proprio. “Per riacquistare dunque un pizzico di libertà dal regime di semi prigionia in cui ci hanno tutti confinati da più di un mese sarà necessario cederne ben più intima e ben più delicata” esordisce nel suo editoriale sul Tempo. Il direttore fa riferimento all’app “Immuni” messa a punto dalla società italiana Bending spoons spa e concessa gratuitamente al governo italiano. Per quanto non sia obbligatoria, visto e considerato che la nostra Costituzione lo vieta, “Immuni” deve servire a tracciare tutti gli spostamenti e i contatti con altre persone avute da eventuali sintomatici al virus che venissero scoperti. In sostanza l’applicazione si collegherebbe via Bluetooth con i telefonini di

Si tratta – ribadisce Bechis – di “un’app volontaria, ma è evidente che se tutti la rifiutassero e se comunque non accettasse di scaricarla (gratuitamente) la maggioranza assoluta dei cittadini, la sua utilità sarebbe scarsa se non proprio nulla”.