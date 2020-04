Migranti, Orfini: mi accusano di voler salvare vite umane, è tutto vero

Condividi

Matteo Orfini, presidente del Pd, fautore della Covid tax (bocciata peraltro da tutti), si autoincensa su twitter. E solo Gennaro Migliore (Ora Italia Viva, ex Prc, ex Pd, ex Sel) lo approva. Leggere per credere. Ecco cosa ha scritto Orfini, piagnucolando per le sacrosante accuse di Salvini: “Oggi Salvini mi accusa di voler salvare vite umane. Di voler distribuire la ricchezza. E di andarne anche fiero. Mi costituisco, tutto vero”. Ed ecco le risposte: “Tu salvi vite umane?”. Oppure: “Soprattutto distribuisci ricchezza…”. Un’altra: “Bei tempi quando speronavi le motovedette, che fine ha fatto il tuo coraggio?”.

“Orfini, sei bravo solo a chiacchierare” – C’è anche chi azzarda un’analisi politica: “Quanto bravi siete a chiacchierare. Intanto i clandestini tanto voluti da voi girano e spacciano compromettendo lo sforzo di 60 milioni di italiani”. Questo tweet è difficilmente contestabile: lo stiamo vedendo, gli immigrati non rispettano la quarantena, creano disordini e Orfini e compagni ne vogliono sempre più in Italia. Ma perché? A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si indovina… Non è finita, qualcun altro scrive: “Orfini smettila. Il vaso è colmo” o anche “Orfini basta cagate”….