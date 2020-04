Coronavirus, morto ‘Zagor’ cantante dei Camillas. Aveva 46 anni

Condividi

Mirko Bertuccioli, 46 anni non ce l’ha fatta. Il cantante dei Camillas, noto anche con il nome di “Zagor” si è dovuto arrendere al coronavirus all’ospedale San Salvatore di Pesaro dove era ricoverato dallo scorso 4 marzo nel reparto rianimazione.

I primi sintomi alla fine di febbraio, al momento del ricovero la situazione, come scrive il Corriere Adriatico, la situazione è sembrata immediatamente compromessa, nel primo pomeriggio di oggi la notizia della morte.







Grande sgomento sia nella città di Pesaro dove Bertuccioli gestiva il “Plastic”, famoso negozio di dischi, e anche in tutta Italia, perché i suoi Camillas, fondati insieme all’amico Ruben Valerio “Toto” Ondadei nel 2004, band dal sound pop ironico e surreale, nel 2015 grazie alla partecipazione a Italia’s Got Talent, erano riusciti a guadagnarsi uno spicchio di pubblico consistente che tendeva le orecchie alla loro musica come un piccolo ma significativo fenomeno cult.

Su Facebook l’annuncio viene dato a modo loro, con una foto di Bertuccioli sorridente ed un messaggio che racchiude non solo lo spirito con il quale l’artista guardava alla musica, ma che rappresenta un perfetto epitaffio che ne racchiude la poetica: “Sono sempre lì a dire e fare e cantare e rovesciarvi e sorridervi”. AGI.IT