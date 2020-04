Prende il sole a Mondello, arrivano carabinieri con l’elicottero

Un uomo prende il sole sulla spiaggia di Mondello (Palermo) e intervengono i Carabinieri, con l’elicottero. Nel video, ripreso dalla vedetta webcam dell’Albaria, un elicottero dell’arma dei Carabinieri entra in azione per invitare un cittadino, che prendeva il sole in spiaggia, a rispettare la quarantena e rientrare a casa.

Ci chiediamo perché lo stesso “grazioso” metodo di dissuasione non venga utilizzato a Lampedusa.