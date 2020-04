Decreto Liquidità, Ricchiuti (FdI): imprese in difficoltà escluse dagli aiuti

“Scoperta la fregatura sui famosi prestiti della potenza di fuoco. Le imprese o gli autonomi che erano già in difficoltà, saranno tagliati fuori. Condannati all’oblio e costretti a licenziare i propri dipendenti o a ridurne nei migliori dei casi la quota occupazionale. Infatti la circolare dell’ABI recita che potranno accedere solo le imprese che alla data del 31 dicembre 2019 non erano classificate nella categoria delle imprese in difficoltà e che alla data del 28 febbraio 2020 non avevano nei confronti del sistema bancario esposizioni deteriorate.

Queste imprese avevano già vista l’enorme pressione fiscale una pistola puntata alla tempia , il Governo con questa misura ha offerto loro le cartucce. Il sistema Paese pagherà a caro prezzo la non conoscenza reale della situazione delle PMI o attività commerciali esistente prima del coronavirus da parte del Governo giallorosso.”