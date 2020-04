Coronavirus, direttore di Focus positivo: “La Lombardia nega tamponi”

“Ho preso la mia auto e sono andato a Robbio, dove il Comune in accordo con un laboratorio ha autorizzato i test sierologici. E adesso aspetto i risultati”. Lo afferma ai microfoni di News Mediaset Raffaele Leone, 59 anni, direttore di “Focus” che denuncia come in Regione Lombardia c’è un esercito di persone positive al coronavirus che non ha mai fatto il tampone. “Il 10 marzo mi sono ammalato ho avuto tutti i sintomi che si hanno per il covid-19, febbre, alterazione del gusto, ho chiamato il medico e tutti i numeri verdi della Regione, e mi hanno risposto che ero un probabile caso di covid-19”.

“Quello che ho cercato fin dall’inizio è stato il tampone, ma mi è stato detto che in Lomardia lo si fa solo per i casi gravi. Così alla fine delle mie due settimane ho mandato una lettera alla Regione Lombardia secondo cui sarei potuto uscire dalla quarantena”. GUARDA VIDEO TGCOM24