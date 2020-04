Oim (Onu): garantire sbarchi dei migranti anche durante la pandemia

ROMA – “In piena allerta per la pandemia Covid-19, i migranti continuano a tentare la traversata del Mediterraneo in fuga da violenze, abusi e povertà. Dall’inizio di aprile, almeno sei imbarcazioni sono partite dalla Libia con a bordo circa 500 persone, tra cui 150 che, soccorsa da una nave di un’ong, sono ancora in mare in attesa che venga assegnato loro un porto di sbarco sicuro. Sempre in questo mese di aprile 177 migranti sono arrivati in Italia, mentre altri 248 sono arrivati in Spagna. Da alcune informazioni sembrerebbe inoltre che anche lungo la rotta del Mediterraneo orientale alcune imbarcazioni di migranti siano state bloccate in mare”.

Lo sottolinea in una nota l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim – ONU) esortando tutti gli Stati a continuare a mantenere gli obblighi internazionali e a gestire questa situazione utilizzando un approccio inclusivo e condiviso.