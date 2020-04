Guardia costiera traghetta 73 migranti a Porto Empedocle

L’ultimo arrivo di migranti in Italia è della notte scorsa: 73 persone, e tra loro 4 donne e due bambini, sbarcati a Porto Empedocle da due motovedette, una della Guardia di finanza l’altra della Guardia costiera.

Come riferisce LA STAMPA, ieri pomeriggio erano giunti autonomamente con una barca fin davanti Lampedusa e le autorità italiane, piuttosto che farli sbarcare sull’isola dove i nervi sono a fior di pelle, hanno preferito far effettuare il trasbordo sulle unità militari e portarli direttamente in Sicilia.

Continuano gli sbarchi a Lampedusa.

Il sindaco chiede UNA NAVE per mettere in quarantena i migranti.