Sbarchi Lampedusa, sindaco chiede nave per quarantena migranti

“L’isola di Lampedusa è sotto assedio. In queste ore, nel silenzio generale, sono sbarcati circa 80 migranti e l’Alan Kurdi, la nave della ong battente bandiera tedesca, è pronta ad accompagnarne altri 150. Mentre invitiamo gli italiani a rimanere in casa per la sicurezza di tutti, arrivano in Sicilia, indisturbati, decine di migranti”. Così in una nota il capogruppo in commissione Giustizia e deputato di Fratelli d’Italia Carolina Varchi. Varchi sottolinea inoltre che, se il governo non riesce a gestire i fenomeni migratori, “la smetta di autorizzare gli sbarchi nei nostri porti, siamo stanchi di questi teatrini, alle mie interrogazioni nessuna risposta”.

La pressione su Lampedusa si evince anche dalle richieste del sindaco, Totò Martello, che chiede al ministro degli Interni Lamorgese “una ‘nave dell’accoglienza’ ormeggiata di fronte al porto di Lampedusa: in questo momento credo sia l’unica soluzione possibile per evitare che altri migranti stazionino sull’isola dove non c’è più spazio per la loro permanenza”.