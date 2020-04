Morire di burocrazia: milioni di mascherine ferme perché manca un TIMBRO!

Condividi

Lo spiega Mario Giordano a “Fuori dal coro”. In Italia ci sono milioni di mascherine bloccate dalla burocrazia. Non vengono distribuite al personale sanitario perché manca il timbro. E’ giusto che ci sia la certificazione, ma in casi di urgenza come questo le pratiche non dovrebbero esssere smaltite con una certa velocità?