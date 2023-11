“Fermo amministrativo dell’auto per un centesimo di debito”

Nel mare magnum delle notifiche, si sa, c’è sempre qualcosa che non va, una certa parte di burocrazia che definire esagerata, contraddittoria e paradossale è un eufemismo. E così, a Cava de’ Tirreni, comune campano di circa 50mila abitanti, è successo che un automobilista si è visto recapitare il fermo amministrativo relativo alla propria macchina per non aver pagato correttamente una tassa relativa al mezzo, verosimilmente il bollo auto per il periodo 2019-2020. Fin qui nulla di strano, se non fosse che il verbale di fermo è stato spedito dalla Regione Campania, che si appoggia per la riscossione dei tributi alla società “Municipia”, per un debito pari a €0,01.

La nota è stata appunto recapita mediante lettera con intestazione Regione Campania e Municipia, ma il cittadino destinatario del provvedimento si è poi subito rivolto all’avvocato Marco Pisapia, che ne ha predisposto il ricorso. Il legale metelliano ha raccontato l’intera vicenda sui social – dove ha un largo seguito – per via dell’utilizzo ironico dello strumento che già da tempo lo contraddistingue e lo ha resto famoso per la creazione e il ricorso a un personaggio comico da lui ideato – Gennarino Pandemia – che è una sorta di alter ego con cui Pisapia ha calcato anche il palco di Italia’s Got Talent, nel 2021. notizie.tiscali.it