Coronavirus, Rinaldi: la UE non ci aiuta ma ci ostacola

Intervista di Antonio Maria Rinaldi a Radio Radio. A questo punto bisognerebbe iniziare a predisporre gli strumenti per far ripartire l’economia, attraverso finanziamenti, risorse, anche ordini per permettere la ripartenza delle attività produttive. Purtroppo tutto questo richiede che vengano messe a disposizione delle risorse e qui l’Europa, invece che aiutarci, ci rende difficile riuscire a reperire queste risorse. (scenarieconomici.it)

“IN EUROPA TUTTI SI FANNO RISPETTARE, SOLO NOI CHIEDIAMO SEMPRE IL PERMESSO”