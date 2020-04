Coronavirus, il mistero dei morti. Fazzolari (FdI): quanti sono davvero?

Il tema se l’era posto qualche giorno fa il direttore del Secolo d’Italia Francesco Storace in un editoriale in cui si chiedeva al governo Conte di fare chiarezza su quanti fossero, effettivamente, i morti per il coronavirus.

Oggi lo stesso quesito, in questo video in basso, se lo pone il senatore di Fratelli d’Italia Giovanbattista Fazzolari, che si chiede e chiede a Conte: quante sono veramente le vittime?

“C’è ancora troppa incertezza, eppure c’è un metodo semplice per saperlo. Avere i dati sulla mortalità, dello scorso anno, nello stesso periodo, nelle zone colpite dal flagello del coronavirus. Perché è così difficile fare quel raffronto?