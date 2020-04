“Una pallottola in fronte a Salvini”, minaccia di morte sulla pagina M5S

I fanatici estremisti non mancano mai: nuove minacce a Salvini da un “ex” grillino. “Anche in tempi di virus, c’è chi minaccia di morte… Un sorriso e un bacione”. Matteo Salvini posta uno screenshot, di un post Facebook su una pagina con il logo del M5S, in cui si legge: “Sapete come si risolve il problema del cazzaro verde? Una pallottola in mezzo alla fronte e passa tutto”. Una frase con tanto di firma e immagine del presunto autore. Gianfranco Riti, così si chiama, abita a Montefiascone e abbiamo cercato di contattarlo ma senza esito. Volevamo dargli la possibilità di spiegare, di smentire o di dire cosa fosse successo.

Non è la prima volta che Salvini è minacciato – La minaccia a Salvini è comparsa, a firma di questo Riti, sulla pagina facebook del Movimento 5 Stelle – Sacile. Ovviamente l’hanno fatto sparire, ma per fortuna ne è rimasta traccia. Non è la prima volta che Salvini è minacciato di morte dagli antifascisti, ricordiamo gli striscioni davanti a teatri dove erano previsti i suoi comizi, con la sua immagine a testa in giù per evocare il barbaro massacro dei partigiani rossi a piazzale Loreto. In qualche caso è stata colpita la sua auto e spesso ci sono state manifestazioni violente non autorizzate contro di lui. Ricordiamo anche il grave ferimento di Berlusconi con la statuetta.





Gli odiatori seriali sempre in azione – Sardine, grillini, centri sociali, antifascisti vari, sempre protagonisti delle manifestazioni antidemocratiche di intolleranza. E quando non compiono atti violenti, scrivono cose violente sui social, come in questo caso. E anche oggi sulla pagina ufficiale dei grillini ancora insulti a Salvini, Fratelli d’Italia, ancora fake news su Berlusconi e la Lega e minacce di “rivoluzione popolare”. Foto di Conte, apprezzamento per il governo e via di questo passo, ma nessuna scusa per le minacce a Salvini. Perché hanno capito che finita la legislatura è finita per loro, e definitivamente. Rimarranno un fenomeno incomprensibile e transeunte nella buffa politica italiana. Condanna dai grillini di Sacile: fu espulso due anni fa – Sulla pagine dei grillini di Sacile, dove è comparsa la minaccia, però, ci sono delle dovute scuse. “Come Portavoce del Movimento 5 Stelle locale, comunico che io e tutto il mio gruppo, ci DISSOCIAMO categoricamente da quanto affermato dal Signor Riti che non ne fa più parte da circa 2 anni e pertanto parla solo a suo nome! Chiedo io scusa pubblicamente per la frase scritta, veramente indegna anche verso il peggior avversario. Rosita Cicoria Portavoce M5S Montefiascone”. www.7colli.it

