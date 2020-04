Sansonetti e la storia del terreno di 8000 metri affidato al magistrato Gratteri

Condividi

Piero Sansonetti, direttore del Riformista, racconta in un video la storia di un terreno di 8mila metri quadrati a Gerace affidato al magistrato Nicola Gratteri. «La sanità a Reggio Calabria è commissariata. La commissione che la gestisce, credo siano tre persone, il 24 marzo in piena crisi di coronavirus si è riunita e ha discusso di cosa fare di un terreno di 8mila metri quadrati (4000 per Gratteri) che appartiene all’ospedale di Gerace. Un paese molto bello della Locride». L’ospedale, racconta «non funziona e bisognava decidere cosa fare di questo terreno. Anche perché il Comune e l’Asp hanno delle pretese. Insomma, ci sono vari enti che vorrebbero entrare in possesso di questi 8mila metri quadrati. Invece, la commissione ha deciso di affidarli a un privato cittadino che ha un’abitazione che confina con questi 8mila metri quadrati. E ha deciso di assegnarglieli».

Sansonetti: «Ecco a chi è stato affidato» – Sansonetti spiega che «non è chiarissimo se in comodato d’uso gratuito o con un affitto di cento euro all’anno per dieci anni. Circa otto euro al mese. Questo privato cittadino è Nicola Gratteri, procuratore di Catanzaro. Non è che voglio commentare, ma solo una domanda allo stesso dottor Gratteri: “Ma se una cosa del genere fosse accaduta al presidente della Regione o a un consigliere regionale o a un parlamentare o a un qualunque esponente politico?” Sarebbe venuta giù l’ira di Dio. E magari sarebbe stato aperto qualche fascicolo o qualche indagine. Ma se è il procuratore della Repubblica, date retta a me, è meglio tacere…».