Crisi coronavirus, Bonino contro Italexit: “bisogna usare il Mes”

(di askanews)

“L’Europa, per gli strumenti che ha a disposizione, non si è mossa così male, secondo me. Se capisco bene ad oggi sono stati mobilitati (stati membri + Ue) circa 2.770 miliardi. E penso che, dopo qualche tentennamento della Bce e della presidente della Commissione, le istituzioni abbiano fatto tutto quello che è in loro potere”.

Lo ha detto Emma Bonino, nel corso di una conferenza stampa su Facebook di +Europa e dei Verdi europei, sull’appello italo-tedesco per un’Europa solidale.”Senza cooperazione non si va da nessuna parte. La mia impressione è che la situazione è talmente grave e intanto bisogna utilizzare gli strumenti che ci sono: il Mes c’è e può mobilitare tutta una serie di risorse. Poi parleremo di coronabond etc…ma intanto utilizziamo quello che c’è”.