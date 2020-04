Coronavirus, Gentiloni: “antieuropeisti potrebbero usarlo a loro vantaggio”

“La consapevolezza della necessità di solidarietà mi sembra crescere un po’ di più ogni giorno. E questo va bene. Come ha affermato il cancelliere tedesco Angela Merkel, questa crisi è la peggiore dalla seconda guerra mondiale e non ci saranno né vincitori né perdenti della crisi in Europa. O affrontiamo questa sfida insieme o falliremo insieme. Ecco perché la solidarietà è importante. E questo prevede non solo l’aiuto assolutamente necessario nella cura dei malati, ma anche la solidarietà economica e strategica”.

Ad affermarlo, in un’intervista a ‘Die Welt’, è il commissario Ue per l’Economia, Paolo Gentiloni sottolineando che “se non troviamo una risposta comune a questa crisi, il progetto europeo è a rischio. Le forze antieuropee useranno la crisi a proprio vantaggio e useranno argomentazioni abbastanza diverse in Italia e Francia rispetto a Germania o Paesi Bassi. Ecco perché è così importante trovare una risposta comune a questa crisi”.