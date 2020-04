Follia a Calimera, medico di base pesta anziano paziente

di www.leccesette.it

Un anziano visibilmente teso che chiede spiegazioni e aiuto ad alta voce in strada ed un medico di base che reagisce scaraventandolo a terra e picchiandolo. L’assurda scena è avvenuta ieri a Calimera all’uscita di uno studio medico davanti agli occhi di diverse persone richiamate dal vociare ed è stata immortalata in un video ripreso con un cellulare.

Nelle immagini si sente la voce dell’anziano, un 88enne del posto, che appoggiato ad un bastone protesta ad alta voce con il suo medico curante, il quale, improvvisamente, lo aggredisce dandogli uno schiaffo che lo fa cadere a terra e poi continuando a picchiarlo una volta sull’asfalto.

I parenti della vittima hanno chiamato subito i carabinieri. Per il medico è scattata la denuncia in stato di libertà per lesioni personali aggravate. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’aggressione è nata a seguito di una lite iniziata per futili motivi tra il medico e il paziente.