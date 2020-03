Coronavirus, allarme Confesercenti Ragusa, ‘in aumento furti in market e alimentari’

Condividi

Furti in aumento negli esercizi commerciali del ragusano dove “le Forze dell’ordine stanno già svolgendo un lavoro encomiabile, ma occorrono più controlli specialmente nelle ore notturne”. A lanciare l’allarme è la Confesercenti Ragusa che rivolge un appello al prefetto e al questore della città.

“Ad essere presi di mira – sottolineano Luigi Marchi e Massimo Giudice, rispettivamente presidente e direttore di Confesercenti Ragusa – sono soprattutto supermercati, paninerie e strutture sportive. I ladri agiscono di notte quando il vuoto della città facilita il loro compito. Pertanto chiediamo alle autorità competenti di intervenire, in tempi brevi, con un controllo più serrato del territorio”.







Il pericolo, “se non si interviene tempestivamente” è “di danneggiare ulteriormente tantissime attività commerciali già messe in ginocchio a causa di un’emergenza che purtroppo non è solo sanitaria ma anche economica”. Ecco perché, secondo Confesercenti, “un altro rischio da non sottovalutare è l’aumento esponenziale dell’attività delinquenziale, frutto magari di una crescente tensione sociale dettata da situazioni estreme di povertà”. (Adnkronos)