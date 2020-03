Coronavirus, sto male da 15 giorni ma non mi fanno il tampone

Condividi

di Silvia Mancinelli (adnkronos) -“Siamo fermi in quarantena a Civitavecchia da cinque giorni. Stiamo sbarcando i passeggeri, ai quali se asintomatici si misura semplicemente la temperatura. Io sono bloccato qui, vorrei scendere e andarmene a casa perché vivo a un’ora dal porto, sto male, da 15 giorni sotto antibiotici e cortisone, ho i sintomi del Covid-19 ma non mi fanno il tampone”. A parlare all’Adnkronos è Massimo Castiello, ufficiale primo commissario della Costa Victoria, in attesa di poter sbarcare per tornare dalla moglie e dai suoi due bambini di 6 e 9 anni.

“Sono sequestrato in nave, due membri dell’equipaggio sono risultati positivi ieri, sottoposti a tampone perché con febbre alta. Io ho avuto la febbre solo una notte, mi avevano detto che mi avrebbero sbarcato, poi un medico del Ministero della Sanità marittima di Civitavecchia ha deciso che non posso muovermi per i sintomi ma, sollecitato, mi ha risposto che mi farà il tampone quando avrà tempo“, racconta.