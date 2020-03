Coronavirus, Benevento: 53 positivi in casa di cura

Sono 53 i casi di positività al coronavirus registrati nella casa di cura Villa Margherita di Benevento. Tre soggetti positivi e bisognosi di cure ospedaliere sono stati trasferiti all’ospedale San Pio di Benevento, mentre per due pazienti è in corso una valutazione clinica. Gli altri soggetti positivi sono asintomatici o paucisintomatici e, allo stato, nessuno di loro ha bisogno di ospedalizzazione.

Sono invece 28 i tamponi risultati negativi. Sono state avviate le procedure per la dimissione di 6 pazienti negativi ed è in corso la valutazione clinica di altri pazienti asintomatici che possono essere collocati in isolamento domiciliare.ADNKRONOS