“Conte, lei può uccidere l’Italia ma non gli Italiani”

Condividi

Lucio Pompili, grande Maestro della ristorazione italiana: “Grazie Conte per averci dato 6 euro per non morire di fame. Lei può uccidere l’Italia ma non gli italiani, non ucciderà l’identità e non ucciderà la Nostra dignità.”