Coronavirus, Prodi: “Che Europa è se non c’è solidarietà adesso?”

“O ci mettiamo insieme quando arriva una infezione, un morbo. Ma se non c’è solidarietà adesso che Europa è?”. Lo ha detto Romano Prodi al ‘Mix delle 5′ su Radiouno Rai.

L’ultima riunione del Consiglio Ue, con i Paesi membri divisi sulle misure da prendere per l’emergenza coronavirus, è stata “terribile”. “Io ho sempre avuto di fronte il ministro dell’Economia olandese come incubo: il gioco è questo, l’Olanda attacca e la Germania si vede costretta a seguirla. E’ stata la stessa cosa ieri”, ha continuato Prodi, ex presidente della Commissione Ue, con un riferimento all’allargamento dell’Unione Europea a 27. “Tutti il problemi vengono dai soci fondatori. Ieri non abbiamo avuto contro la Polonia, l’Ungheria o la Slovenia. Non è quello il problema. Le mie grane, i problemi, erano sempre dalla Gran Bretagna”.