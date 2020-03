Coronavirus, muore assistente capo Polizia Penitenziaria. Aveva 48 anni

“È un assistente capo del corpo di Polizia Penitenziaria in servizio nel Nucleo provinciale di Milano delle Traduzioni e dei Piantonamenti, pugliese, 48 anni e con due figli, uno dei primi contagiati del Corpo e vittima del Coronavirus”. A darne notizia Donato Capece, segretario generale del Sindacato autonomo polizia penitenziaria.

“La notizia ci addolora – commenta – Ci stringiamo alla moglie, ai figli e ai familiari tutti. Il collega, in servizio al carcere di Opera ma in servizio nel Nucleo provinciale di Milano delle Traduzioni e dei Piantonamenti, si era sentito male qualche settimana fa e, nonostante tutte le cure e le precauzioni previste, è morto oggi in un Ospedale cittadino. Non è momento di fare polemiche ma di stringersi al dolore della famiglia e degli amici”. ADNKRONOS