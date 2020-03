Milano, risse tra inquilini e occupanti delle case popolari

VIDEOINCHIESTA DI CLAUDIO BERNIERI – Continuano i raid del racket degli alloggi nel quadrilatero tra viale Molise e via degli Etruschi, a Milano. Vengono occupate altre case degli anziani ricoverati in ospedale, ma nessuno interviene a difendere i nonni . Gli inquilini terrorizzati, ma anche parenti e amici reclusi in casa per il Coronavirus, si stanno organizzando in ronde nei cortili e sulle scale per difendere dalle occupazioni abusivie gli alloggi lasciati temporaneamente vuoti.

A pochi passi dal centro di Milano, le bande di rumeni che poi rivendono gli alloggi ad altri inquilini si sono scatenate . Teobaldo, il portiere eroe, di nuovo racconta…