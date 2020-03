Repubblica: il 90% degli italiani sta con Conte

Coronavirus, il 90% degli italiani sta con Conte. E’ l’uomo forte auspicato. L’emergenza Coronavirus non si placa e gli italiani sono preoccupati. Un sondaggio Demos svela le cifre allarmanti dell’effetto della pandemia sulle vite delle persone. Quasi 3 italiani su 4 pensano che durerà alcuni mesi. Anche se non è chiaro quanti. Ma il 16% evoca un orizzonte oscuro. E senza limiti precisi: almeno un anno. Dopo, non si sa. Quasi tutti gli italiani (il 96%) – si legge su Repubblica – si sentono e si dichiarano (molto o abbastanza) preoccupati.

Al di là della salute, infatti, ciò che inquieta le persone è il futuro economico. La perdita del lavoro, della pensione. Dei risparmi. Più semplicemente – e drammaticamente – di non avere i soldi necessari per vivere. Per sé, ma, anzitutto, per il futuro dei figli. Questo senso di precarietà è cresciuto in misura rapida. E ampia. Infatti, la preoccupazione per i figli coinvolge oltre metà degli italiani: il 53%. Dunque, 8 punti in più rispetto a gennaio. E sta cambiando anche il rapporto con le istituzioni.