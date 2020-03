Il primario denuncia: “Tamponi a calciatori e politici, non ai medici”

Coronavirus, 800 mila tamponi costano troppo. Speranza: “Non è decisivo fare test a tutti”- Il Coronavirus avanza in Italia e fa sempre più paura. C’è chi come il governatore del...

il numero di contagi da Covid-19 in Italia potrebbe essere drammaticamente sottostimato. Più che un sospetto, una mezza certezza...

“La prova tampone va fatta solo in alcuni circostanziati casi, la prova tampone non va fatta diffusamente, non è che qualcuno oggi avverte un’influenza, una febbre anche alta e fa...