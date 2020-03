Terremoto in Croazia, danni ingenti a Zagabria

Condividi

Il terremoto che ha colpito questa mattina Zagabria con due scosse di magnitudo 5.4 e 4.6 ha provocato ingenti danni nella città: è quanto emerge dalle foto e dai video pubblicati online in queste ore dai media locali. Le immagini mostrano palazzi gravemente danneggiati, auto distrutte dalle macerie degli edifici e strade coperte di calcinacci. Il quotidiano Vecernji parla anche di danni all’ospedale di Rebro. Molti cittadini sono scesi in strada. Non si hanno notizie di feriti o vittime. rainews.it

