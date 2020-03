Coronavirus, Procuratore Lodi: processo e sequestro auto per chi viola le regole

Chi pensa si tratti di una semplice “multa” farebbe bene ad informarsi: se si violano i controlli decisi per arginare la diffusione da coronavirus si “commette un reato e non un semplice illecito amministrativo”. Lo spiega bene il procuratore di Lodi Domenico Chiaro in un’intervista all’Adnkronos, nella quale propone misure più drastiche per un popolo “da sempre allergico alle regole”: inasprire i reati, che si tradurranno in un processo per chi viene denunciato e sequestrare l’auto a chi si muove senza una reale esigenza.

“Probabilmente l’erroneo riferimento che qualcuno ha fatto alla ‘multa’ che si poteva rischiare, ha indotto molti a pensare che si trattasse di un semplice illecito amministrativo. E invece si tratta di una violazione penale cioè di un vero e proprio reato. In questi giorni iscriviamo decine e decine di procedimenti penali con tanto di nomina di difensore di ufficio che poi comunque, a prescindere da come vadano le cose, andrà pagato”, spiega il capo della procura di Lodi, uno dei territori più colpiti da Covid-19.