Boccia (Pd) alla conferenza Protezione civile con la mascherina strofinaccio

Il piddino Boccia, per irridere l’assessore Gallera, si è presentato ieri alla conferenza della Protezione civile con la famosa mascherina straccio, rifiutata dai medici di tutta Italia, appesa all’orecchio. La gente muore e questi fanno i pagliacci.

#Boccia arriva alla conferenza della Protezione Civile con mascherina straccio rifiutata dai medici di tutta Italia, per andare contro #Gallera. Non solo, la mette in bocca e se la ciuccia… Norme igeniche? #Borrelli accanto ride, 4032 morti e questi indegni ridono. #RadioSavana pic.twitter.com/IXrh0ygNDN

— RadioSavana (@RadioSavana) March 20, 2020