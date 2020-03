Coronavirus, Open Arms: torneremo a prelevare migranti il prima possibile

Open Arms sfida l’Italia e minaccia di ricominciare a scaricare i migranti sulle nostre Coste, incurante dei rischi sanitari e della situazione del nostro Paese. Lo annuncia Riccardo Gatti, in polemica con il Governatore del Friuli Massimiliano Fedriga.

Afferma l’esponente della Ong: «Cosa accadrebbe se medici e infermieri e infermiere non facessero il lavoro straordinario che stanno facendo in questi giorni? Cosa potrebbero fare i singoli stati europei da soli? La solidarietà è un sentimento imprescindibile e non perché dimostra quanto siamo buoni, ma perché serve per continuare a essere una comunità di uomini e donne. Per questo, rispettando tutti i protocolli medici necessari e le direttive governative è importante tornare in mare e faremo di tutto per farlo il prima possibile».