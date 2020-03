“Emergenza fino a fine luglio”, delibera del 31 gennaio

Condividi

di Nicoletta Forcheri – Conte e il Consiglio dei ministri ci spieghino come mai in data del 31 gennaio fu emanata una delibera dei ministri, a firma del Presidente del Consiglio, che decretava lo stato di emergenza per la durata di SEI MESI, allorquando il paziente 0/1 non erano ancora stati dichiarati/rivelati? Lo saranno poi il 19 febbraio.

La Delibera è visibile qua: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/01/20A00737/sg

Ci spieghino Conte e il Consiglio dei ministri, lo stato di emergenza è previsto per sei mesi? Fino a fine luglio?

Cosa sapevano e sanno che noi non sappiamo?

E a parte il coprifuoco da periodo di guerra, cosa aspetta il Consiglio dei Ministri a emanare decreti per distribuire a tutti gli strumenti monetari per sopravvivere?

Che cosa aspetta il Consiglio dei Ministri a rendere azienda di Stato/banca di interesse nazionale MCC perché possa emettere credito per tutti, e sostenere sia l’offerta sia la domanda così come hanno fatto Francia e Germania?

Che cosa aspetta il Consiglio dei Ministri a distribuire a tutti quanti mascherine idonee?

Come mai nessuno pensa ai precari, ai disoccupati, agli emarginati, alle aziende, alle partite IVA?

Oltre a questo, obbrobriose sono le pubblicità anche istituzionali per fare raccolta fondi presso i cittadini, a fondo perduto.

L’unico paese al mondo che si sta facendo massacrare così.

Grazie governo !

Nforcheri 18/3/2020 – scenarieconomici.it