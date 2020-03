Emergenza coronavirus? Comune Torino (M5s) lancia campagna antirazzista

TORINO. E’ nei giorni del coronavirus che il Comune lancia la crociata contro il razzismo. Perché, come dice l’assessore all’Integrazione Marco Giusta, «le ansie e le paure dovute al virus rafforzano odio e diffidenza verso “l’altro”. Lo sanno bene le persone di origine cinese e asiatica, vittime di attacchi razzisti nelle scorse settimane nel nostro Paese, così come lo sanno bene gli italiani e le italiane, discriminati adesso all’estero in quanto “untori”».

Come scrive LA STAMPA – Una delibera approvata il 17 marzo, ha istituito un Piano d’azione cittadino contro i crimini d’odio razzisti e lanciato una chiamata pubblica per un Patto di collaborazione sull’antirazzismo.