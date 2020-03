3 migliori robot di trading Bitcoin

Condividi

Il profitto è massimizzato con l’uso di robot di trading bitcoin nel mercato dei bitcoin. In generale, i robot bitcoin utilizzano algoritmi e meccanismi complessi per scansionare il mercato dei bitcoin e prendere decisioni dai segnali percepiti per realizzare un profitto. In tempi recenti, ci sono così tanti robot bitcoin in disponibilità e alcuni di essi sono verificati e utili mentre altri sono truffe. La comprensione di questi robot bitcoin ti eviterà di essere truffato. Qui, viene fornita una recensione attentamente analizzata e imparziale sui tre principali robot di trading di bitcoin – uno dei quali è il motore di crittografia. I tre principali robot di trading di bitcoin sono:

1. COMMERCIANTE BITCOIN

Il trader di bitcoin, un software di trading automatico di bitcoin creato nel 2017 da Gary Roberts, è il trader automatico di bitcoin più popolare. Il processo di registrazione è veloce e non richiede lunghi questionari; vengono poste solo alcune domande. Il software è accurato ed è stato conosciuto dagli utenti per la sua efficienza. Quindi, il trader di bitcoin è una delle piattaforme e dei software più affidabili e facili da usare per il trading nel mercato dei bitcoin.

Caratteristiche

Non ci sono costi nascosti con Bitcoin Trader. Anche la registrazione è gratuita

Il processo di verifica del trader Bitcoin non è noioso. Non richiede alcuni estratti conto bancari o ID.

L’uso di Bitcoin Trader semplifica il deposito e il prelievo. Le richieste di prelievo vengono generalmente elaborate entro poche ore e il deposito, istantaneamente.

Anche il loro servizio di assistenza clienti è facile da raggiungere

Professionisti

Bitcoin Trader è facile da usare

Permette di esercitarsi con un account demo

Viene richiesto un tasso di vincita dell’88%

Incoraggia l’avvio in piccolo con un importo iniziale di $ 250

Consentirà l’uso di carte di credito e debito

Contro

L’interfaccia utente di Bitcoin Trader è leggermente complessa.

2. CRYPTO-ENGINE

Crypto Engine è un software e una piattaforma di trading super efficienti che ti consentono di guadagnare denaro e generare un reddito passivamente nel mercato delle criptovalute. Crypto Engine è noto per un’eccellente reputazione online. È versatile e quindi funziona con la maggior parte delle criptovalute come Bitcoin, Enthereum, Zcash, Bitcoin Gold Ripple; l’elenco continua. La percentuale di vincita osservata per Crypto Engine è di circa il 95%. Il processo di registrazione è semplice e richiede tempo. Tuttavia, ci vuole circa un’ora dopo la registrazione prima che l’account venga approvato.

Caratteristiche

Crypto Engine lavora con broker professionali e specializzati

Questo robot commerciale utilizza un sistema avanzato che garantisce l’esecuzione immediata dell’ordine

Professionisti

Il ritiro può essere effettuato in qualsiasi momento

I dati e la privacy degli utenti sono mantenuti riservati.

Crypto Engine ha un portafoglio eccellente e una reputazione tra gli utenti: sono soddisfacenti.

I suoi agenti del servizio clienti sono sempre disponibili ad aiutarti.

Contro

Per essere efficace, il robot deve funzionare per almeno 8 ore al giorno

3. CODICE BITCOIN

Il codice Bitcoin è stato fondato da Steve McKay, un ingegnere del software. Questo robot di trading funziona in modo efficiente utilizzando un forte algoritmo informatico su dati e segnali che aiuta il commercio e gli investimenti nel mercato delle criptovalute e bitcoin. Il tasso di successo del codice Bitcoin afferma di essere dell’88%, ma è consigliabile monitorare anche il tuo account ogni giorno. Il processo di registrazione è rapido e semplice. La registrazione richiede solo 2 minuti. Successivamente, ti viene presentato un account demo, su cui puoi lavorare per familiarizzare con il processo di trading e l’interfaccia della piattaforma. Mostra come funziona il robot in tempo reale. Tuttavia, per funzionare completamente, è richiesto un deposito minimo iniziale di $ 250: il robot viene quindi scambiato per te.

Caratteristiche

Il programma viene scambiato più velocemente di quanto farebbe un essere umano

È noto per rendimenti e profitti molto elevati

Per avventure si incontrano problemi, il loro servizio clienti è prontamente disponibile

Professionisti

Il codice Bitcoin non ha costi nascosti

Sostiene un tasso di successo dell’88%

Permette una varietà di impostazioni

Essendo di facile utilizzo, può essere utilizzato sia da utenti principianti che esperti.

Il codice Bitcoin consente il deposito tramite carte di credito e debito.

Contro

La sua app mobile è disponibile solo per gli utenti Android per ora.

La società prende il 13% del profitto di un trade prima che sia nel tuo account.