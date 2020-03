“Stracci spacciati per mascherine, non avete rispetto per la nostra vita”

Condividi

Sfogo (legittimo) di un medico dell’ospedale Parini Aosta alla vista degli stracci spacciati come mascherine dal governo Conte: “Non avete rispetto per la Nostra vita, vi state approfittando del Nostro senso del dovere. Figlio di …”

Sfogo (legittimo) di un medico dell’ospedale Parini #Aosta alla vista degli stracci spacciati come mascherine dal governo #Conte: "Non avete rispetto per la Nostra vita, vi state approfittando del Nostro senso del dovere." #RadioSavana #CoronaVirus #COVID19 pic.twitter.com/4QcmHB1Dj7

— RadioSavana (@RadioSavana) March 17, 2020