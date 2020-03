Nave USA suona Inno di Mameli nel porto di Gaeta

Condividi

La 6a flotta delle Forze navali statunitensi Europa-Africa/Stati Uniti condivide questo video nel suo account twitter. Nel porto di Gaeta, suona l’inno di Mameli in segno di solidarietà al popolo italiano.

Amazing video from Gaeta, #Italy 🇮🇹 showing 🇺🇸 #US6thFleet Flag Ship #USSMountWhitney playing the #Italian national anthem in solidarity with the Italian people!

THIS is what friendship and support looks like.

Viva l'Italia 🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹#COVID_19italia #COVIDー19 #COVID19 pic.twitter.com/vJu7SPieyb

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) March 14, 2020