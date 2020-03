Coronavirus, messaggio mondialista dell’ONU

Il modo in cui la comunità internazionale risponderà alla pandemia di coronavirus metterà alla prova i nostri valori e segnerà il nostro futuro. E’ il messaggio rivolto all’umanità dall’Alto Commissario per i Diritti Umani, Bachelet, e l’Alto commissario per i rifugiati, Filippo Grandi. “La crisi metterà alla prova quanto i benefici di decenni di progressi economici e sociali abbiano raggiunto i più vulnerabili”, si legge nel messaggio.

“Se mai avessimo avuto bisogno di ricordare che viviamo in un mondo interconnesso – hanno scritto ancora in un articolo pubblicato da The Guardian -, il coronavirus lo ha reso evidente, nessun Paese può affrontare questo da solo e nessuna parte della nostra società può essere ignorata se noi vogliamo effettivamente affrontare questa sfida globale”. adnk

Oms: umanità lavori come unica razza contro coronavirus (10 febbraio)