Coronavirus: stop distacchi per morosità luce, gas e acqua

Condividi

Per affrontare l’emergenza coronavirus l’authority per l’energia ha deciso di bloccare i distacchi per morosità per luce, gas e acqua. Lo comunica l’Arera, sottolineando che “tutte le eventuali procedure di sospensione delle forniture di energia elettrica, gas e acqua per morosità, di famiglie e piccole imprese, vengono rimandate dal 10 marzo e fino al 3 aprile”.

Viene inoltre istituito “un conto presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, con disponibilità fino a un miliardo, per garantire la sostenibilità degli attuali e futuri interventi regolatori a favore di consumatori e utenti”.